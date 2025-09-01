КотировкиРазделы
Валюты / AIR
AIR: AAR Corp

75.76 USD 1.34 (1.80%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AIR за сегодня изменился на 1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.24, а максимальная — 77.11.

Следите за динамикой AAR Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
74.24 77.11
Годовой диапазон
46.51 86.43
Предыдущее закрытие
74.42
Open
74.51
Bid
75.76
Ask
76.06
Low
74.24
High
77.11
Объем
1.138 K
Дневное изменение
1.80%
Месячное изменение
2.34%
6-месячное изменение
35.31%
Годовое изменение
15.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.