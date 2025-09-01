Валюты / AIR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AIR: AAR Corp
75.76 USD 1.34 (1.80%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIR за сегодня изменился на 1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.24, а максимальная — 77.11.
Следите за динамикой AAR Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AIR
- Airinmar продлевает услуги по управлению ремонтом компонентов с Cebu Pacific
- Airinmar extends component repair management services with Cebu Pacific
- TAT Technologies Stock Surges 40% in the Past 3 Months: Should You Buy?
- Moody’s повышает рейтинг Airbus до A1 со стабильным прогнозом
- Moody’s upgrades Airbus to A1 rating with stable outlook
- RBC Capital raises Airbus stock price target on improved delivery outlook
- Airbus, Thales, Leonardo could sign first deal this year on satellite tie-up, Airbus executive says
- Thales, Airbus, Leonardo eye initial agreement on 10 billion-euro satellite JV, sources say
- Kratos Defense Gains 59.8% in the Past 3 Months: How to Play the Stock?
- AeroVironment (AVAV) Q1 Earnings Lag Estimates
- Airbus CEO remains worried about engines despite improving aerospace supply chain
- Tankmaker KNDS to decide on IPO within months, Germany could take stake, CEO says
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.31%
- AAR's Segment Secures a Contract for Mobility Solutions
- Airbus delivers 61 jets in August, year-to-date tally down 3%
- Airbus deliveries fell 3% in January-August
- AAR wins $85 million contract from Defense Logistics Agency
- UBS lifts Airbus to Buy on strong demand, improving supply
- UBS upgrades Airbus stock to Buy on supply chain improvements
- Airbus delivers 61 jets in August, yearly total reaches 434 aircraft - Reuters
- Airbus delivered 61 jets in August, sources say
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.86%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.05%
- Airbus faces sprint to hit target after about 60 deliveries in August, analysts say
Дневной диапазон
74.24 77.11
Годовой диапазон
46.51 86.43
- Предыдущее закрытие
- 74.42
- Open
- 74.51
- Bid
- 75.76
- Ask
- 76.06
- Low
- 74.24
- High
- 77.11
- Объем
- 1.138 K
- Дневное изменение
- 1.80%
- Месячное изменение
- 2.34%
- 6-месячное изменение
- 35.31%
- Годовое изменение
- 15.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.