AIR: AAR Corp
75.29 USD 0.60 (0.79%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AIR a changé de -0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.56 et à un maximum de 76.44.
Suivez la dynamique AAR Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIR Nouvelles
- Spirit Airlines’ unions warn members of more pain amid second bankruptcy
- Goldman Sachs initie la couverture d’Airbus avec une recommandation d’achat
- Goldman Sachs initiates Airbus stock with Buy rating, citing easing supply chain issues
- Goldman lance sa couverture sur la défense et l’aérospatiale européennes
- Goldman starts coverage on EU defense, aerospace: BAE, Airbus among top picks
- Embraer upgraded to ’BBB’ by S&P on stronger business position
- Les principales actions européennes de défense prêtes à croître face à l’augmentation des dépenses militaires
- Top European Defense Stocks Poised for Growth Amid Rising Military Spending
- AAR Inks Multi-Year Aircraft Support Service Deal With Cebu Pacific
- Apple iPhone Air and iPhone 17 review: Apple's strongest lineup in years
- Airinmar prolonge ses services de gestion des réparations de composants avec Cebu Pacific
- Airinmar extends component repair management services with Cebu Pacific
- TAT Technologies Stock Surges 40% in the Past 3 Months: Should You Buy?
- Moody’s relève la note d’Airbus à A1 avec perspective stable
- Moody’s upgrades Airbus to A1 rating with stable outlook
- RBC Capital relève l’objectif de cours d’Airbus suite à de meilleures perspectives de livraison
- RBC Capital raises Airbus stock price target on improved delivery outlook
- Airbus, Thales, Leonardo could sign first deal this year on satellite tie-up, Airbus executive says
- Thales, Airbus, Leonardo eye initial agreement on 10 billion-euro satellite JV, sources say
- Kratos Defense Gains 59.8% in the Past 3 Months: How to Play the Stock?
- AeroVironment (AVAV) Q1 Earnings Lag Estimates
- Airbus CEO remains worried about engines despite improving aerospace supply chain
- Tankmaker KNDS to decide on IPO within months, Germany could take stake, CEO says
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.31%
Range quotidien
74.56 76.44
Range Annuel
46.51 86.43
- Clôture Précédente
- 75.89
- Ouverture
- 76.12
- Bid
- 75.29
- Ask
- 75.59
- Plus Bas
- 74.56
- Plus Haut
- 76.44
- Volume
- 747
- Changement quotidien
- -0.79%
- Changement Mensuel
- 1.70%
- Changement à 6 Mois
- 34.47%
- Changement Annuel
- 14.95%
20 septembre, samedi