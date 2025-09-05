CotationsSections
Devises / AIR
Retour à Actions

AIR: AAR Corp

75.29 USD 0.60 (0.79%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AIR a changé de -0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.56 et à un maximum de 76.44.

Suivez la dynamique AAR Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AIR Nouvelles

Range quotidien
74.56 76.44
Range Annuel
46.51 86.43
Clôture Précédente
75.89
Ouverture
76.12
Bid
75.29
Ask
75.59
Plus Bas
74.56
Plus Haut
76.44
Volume
747
Changement quotidien
-0.79%
Changement Mensuel
1.70%
Changement à 6 Mois
34.47%
Changement Annuel
14.95%
20 septembre, samedi