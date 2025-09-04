Moedas / AIR
AIR: AAR Corp
74.90 USD 0.14 (0.19%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AIR para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.28 e o mais alto foi 75.68.
Veja a dinâmica do par de moedas AAR Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AIR Notícias
- Principais ações de defesa europeias prontas para crescer com aumento de gastos militares
- Top European Defense Stocks Poised for Growth Amid Rising Military Spending
- AAR Inks Multi-Year Aircraft Support Service Deal With Cebu Pacific
- Apple iPhone Air and iPhone 17 review: Apple's strongest lineup in years
- Airinmar estende serviços de gestão de reparo de componentes com a Cebu Pacific
- Airinmar extends component repair management services with Cebu Pacific
- TAT Technologies Stock Surges 40% in the Past 3 Months: Should You Buy?
- Moody’s eleva classificação da Airbus para A1 com perspectiva estável
- Moody’s upgrades Airbus to A1 rating with stable outlook
- RBC Capital eleva preço-alvo das ações da Airbus com perspectiva de entregas melhorada
- RBC Capital raises Airbus stock price target on improved delivery outlook
- Airbus, Thales, Leonardo could sign first deal this year on satellite tie-up, Airbus executive says
- Thales, Airbus, Leonardo eye initial agreement on 10 billion-euro satellite JV, sources say
- Kratos Defense Gains 59.8% in the Past 3 Months: How to Play the Stock?
- AeroVironment (AVAV) Q1 Earnings Lag Estimates
- Airbus CEO remains worried about engines despite improving aerospace supply chain
- Tankmaker KNDS to decide on IPO within months, Germany could take stake, CEO says
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.31%
- AAR's Segment Secures a Contract for Mobility Solutions
- Airbus delivers 61 jets in August, year-to-date tally down 3%
- Airbus deliveries fell 3% in January-August
- AAR wins $85 million contract from Defense Logistics Agency
- UBS lifts Airbus to Buy on strong demand, improving supply
- UBS upgrades Airbus stock to Buy on supply chain improvements
Faixa diária
74.28 75.68
Faixa anual
46.51 86.43
- Fechamento anterior
- 74.76
- Open
- 74.65
- Bid
- 74.90
- Ask
- 75.20
- Low
- 74.28
- High
- 75.68
- Volume
- 176
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- 1.18%
- Mudança de 6 meses
- 33.77%
- Mudança anual
- 14.35%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh