AGRI: AgriFORCE Growing Systems Ltd

2.41 USD 0.06 (2.55%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AGRI fiyatı bugün 2.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.31 ve Yüksek fiyatı olarak 2.42 aralığında işlem gördü.

AGRI fiyatı bugün 2.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.31 ve Yüksek fiyatı olarak 2.42 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
2.31 2.42
Yıllık aralık
0.52 11.00
Önceki kapanış
2.35
Açılış
2.37
Satış
2.41
Alış
2.71
Düşük
2.31
Yüksek
2.42
Hacim
64
Günlük değişim
2.55%
Aylık değişim
0.00%
6 aylık değişim
119.09%
Yıllık değişim
-51.80%
21 Eylül, Pazar