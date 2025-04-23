Moedas / AGRI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AGRI: AgriFORCE Growing Systems Ltd
2.35 USD 0.02 (0.84%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AGRI para hoje mudou para -0.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.31 e o mais alto foi 2.37.
Veja a dinâmica do par de moedas AgriFORCE Growing Systems Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGRI Notícias
- Agriforce Growing Systems emite ações restritas para diretores e quita dívidas
- AgriFORCE stock surges after securing 4 MW mining deal in Alberta
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- AgriFORCE stock falls after announcing 1-for-9 reverse split
- AgriFORCE announces 1-for-9 reverse stock split to meet Nasdaq requirements
- AgriFORCE signs MOU to acquire stake in payment services provider
- AgriFORCE stock rises as Bitcoin mining operations gain momentum
- AgriFORCE accelerates power & compute initiative in Alberta
- AgriFORCE begins bitcoin mining operations at Alberta site
- AgriFORCE installs test miners at new Alberta site for expansion
- Agriforce CEO Jolie Kahn Attends Exclusive 2025 Bitcoin Policy Summit in Washington, D.C., as Conversations Expand to Stablecoins and the Future of Digital Infrastructure
- AgriFORCE (NASDAQ: AGRI) Ignites Energy-Led Digital Infrastructure Strategy with Launch of First Commissioned Site in Berwyn, Alberta and Execution of Strategic LOI for Alberta Expansion
- AgriFORCE signs 1.3 MW Bitcoin mining deal across five Alberta sites
- TerraHash Digital™, a division of AgriFORCE (NASDAQ: AGRI), partners with BlueFlare Energy™ to launch a Power & Compute Initiative, advancing HPC and modular Bitcoin mining infrastructure in A
- Radical Clean Solutions ends deal with AgriForce, files lawsuit
- AgriForce expands heat reuse network in North America
- AgriFORCE Growing Systems Ltd. to Participate in Exclusive BitGo-Hosted Events at Bitcoin 2025; CEO Jolie Kahn Recognized as One of the Only Female Public Company Leaders in Bitcoin Mining
- AgriForce unveils TerraHash Digital at Bitcoin 2025 event
- AGRIForce CEO Jolie Kahn to Speak at Bitcoin 2025 Conference
- Clarification: AgriForce Commences Final Installation of 500 Bitcoin Miners at East Palestine, Ohio Site
- AgriForce completes Ohio Bitcoin mining expansion
- AGRIForce Growing Systems Ltd. to Attend Bitcoin 2025 in Las Vegas
- AgriForce adds 50 PH/s of Bitcoin mining capacity in Ohio
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Faixa diária
2.31 2.37
Faixa anual
0.52 11.00
- Fechamento anterior
- 2.37
- Open
- 2.36
- Bid
- 2.35
- Ask
- 2.65
- Low
- 2.31
- High
- 2.37
- Volume
- 50
- Mudança diária
- -0.84%
- Mudança mensal
- -2.49%
- Mudança de 6 meses
- 113.64%
- Mudança anual
- -53.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh