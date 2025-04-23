Валюты / AGRI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AGRI: AgriFORCE Growing Systems Ltd
2.30 USD 0.07 (2.95%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGRI за сегодня изменился на -2.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.26, а максимальная — 2.36.
Следите за динамикой AgriFORCE Growing Systems Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AGRI
- AgriFORCE stock surges after securing 4 MW mining deal in Alberta
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- AgriFORCE stock falls after announcing 1-for-9 reverse split
- AgriFORCE announces 1-for-9 reverse stock split to meet Nasdaq requirements
- AgriFORCE signs MOU to acquire stake in payment services provider
- AgriFORCE stock rises as Bitcoin mining operations gain momentum
- AgriFORCE accelerates power & compute initiative in Alberta
- AgriFORCE begins bitcoin mining operations at Alberta site
- AgriFORCE installs test miners at new Alberta site for expansion
- Agriforce CEO Jolie Kahn Attends Exclusive 2025 Bitcoin Policy Summit in Washington, D.C., as Conversations Expand to Stablecoins and the Future of Digital Infrastructure
- AgriFORCE (NASDAQ: AGRI) Ignites Energy-Led Digital Infrastructure Strategy with Launch of First Commissioned Site in Berwyn, Alberta and Execution of Strategic LOI for Alberta Expansion
- AgriFORCE signs 1.3 MW Bitcoin mining deal across five Alberta sites
- TerraHash Digital™, a division of AgriFORCE (NASDAQ: AGRI), partners with BlueFlare Energy™ to launch a Power & Compute Initiative, advancing HPC and modular Bitcoin mining infrastructure in A
- Radical Clean Solutions ends deal with AgriForce, files lawsuit
- AgriForce expands heat reuse network in North America
- AgriFORCE Growing Systems Ltd. to Participate in Exclusive BitGo-Hosted Events at Bitcoin 2025; CEO Jolie Kahn Recognized as One of the Only Female Public Company Leaders in Bitcoin Mining
- AgriForce unveils TerraHash Digital at Bitcoin 2025 event
- AGRIForce CEO Jolie Kahn to Speak at Bitcoin 2025 Conference
- Clarification: AgriForce Commences Final Installation of 500 Bitcoin Miners at East Palestine, Ohio Site
- AgriForce completes Ohio Bitcoin mining expansion
- AGRIForce Growing Systems Ltd. to Attend Bitcoin 2025 in Las Vegas
- AgriForce adds 50 PH/s of Bitcoin mining capacity in Ohio
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Higher After Trump Administration Hints At A Deal With China: 'It Is Prudent To Expect Continued Volatility In The Weeks Ahead,' Says Expert - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI)
Дневной диапазон
2.26 2.36
Годовой диапазон
0.52 11.00
- Предыдущее закрытие
- 2.37
- Open
- 2.30
- Bid
- 2.30
- Ask
- 2.60
- Low
- 2.26
- High
- 2.36
- Объем
- 69
- Дневное изменение
- -2.95%
- Месячное изменение
- -4.56%
- 6-месячное изменение
- 109.09%
- Годовое изменение
- -54.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.