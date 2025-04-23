Valute / AGRI
AGRI: AgriFORCE Growing Systems Ltd
2.41 USD 0.06 (2.55%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AGRI ha avuto una variazione del 2.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.31 e ad un massimo di 2.42.
Segui le dinamiche di AgriFORCE Growing Systems Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.31 2.42
Intervallo Annuale
0.52 11.00
- Chiusura Precedente
- 2.35
- Apertura
- 2.37
- Bid
- 2.41
- Ask
- 2.71
- Minimo
- 2.31
- Massimo
- 2.42
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- 2.55%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 119.09%
- Variazione Annuale
- -51.80%
21 settembre, domenica