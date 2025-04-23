通貨 / AGRI
AGRI: AgriFORCE Growing Systems Ltd
2.35 USD 0.02 (0.84%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AGRIの今日の為替レートは、-0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり2.31の安値と2.37の高値で取引されました。
AgriFORCE Growing Systems Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AGRI News
- アグリフォース・グローイング・システムズが取締役に制限付き株式を発行し負債を決済
- AgriFORCE stock surges after securing 4 MW mining deal in Alberta
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- AgriFORCE stock falls after announcing 1-for-9 reverse split
- AgriFORCE announces 1-for-9 reverse stock split to meet Nasdaq requirements
- AgriFORCE signs MOU to acquire stake in payment services provider
- AgriFORCE stock rises as Bitcoin mining operations gain momentum
- AgriFORCE accelerates power & compute initiative in Alberta
- AgriFORCE begins bitcoin mining operations at Alberta site
- AgriFORCE installs test miners at new Alberta site for expansion
- Agriforce CEO Jolie Kahn Attends Exclusive 2025 Bitcoin Policy Summit in Washington, D.C., as Conversations Expand to Stablecoins and the Future of Digital Infrastructure
- AgriFORCE (NASDAQ: AGRI) Ignites Energy-Led Digital Infrastructure Strategy with Launch of First Commissioned Site in Berwyn, Alberta and Execution of Strategic LOI for Alberta Expansion
- AgriFORCE signs 1.3 MW Bitcoin mining deal across five Alberta sites
- TerraHash Digital™, a division of AgriFORCE (NASDAQ: AGRI), partners with BlueFlare Energy™ to launch a Power & Compute Initiative, advancing HPC and modular Bitcoin mining infrastructure in A
- Radical Clean Solutions ends deal with AgriForce, files lawsuit
- AgriForce expands heat reuse network in North America
- AgriFORCE Growing Systems Ltd. to Participate in Exclusive BitGo-Hosted Events at Bitcoin 2025; CEO Jolie Kahn Recognized as One of the Only Female Public Company Leaders in Bitcoin Mining
- AgriForce unveils TerraHash Digital at Bitcoin 2025 event
- AGRIForce CEO Jolie Kahn to Speak at Bitcoin 2025 Conference
- Clarification: AgriForce Commences Final Installation of 500 Bitcoin Miners at East Palestine, Ohio Site
- AgriForce completes Ohio Bitcoin mining expansion
- AGRIForce Growing Systems Ltd. to Attend Bitcoin 2025 in Las Vegas
- AgriForce adds 50 PH/s of Bitcoin mining capacity in Ohio
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
1日のレンジ
2.31 2.37
1年のレンジ
0.52 11.00
- 以前の終値
- 2.37
- 始値
- 2.36
- 買値
- 2.35
- 買値
- 2.65
- 安値
- 2.31
- 高値
- 2.37
- 出来高
- 50
- 1日の変化
- -0.84%
- 1ヶ月の変化
- -2.49%
- 6ヶ月の変化
- 113.64%
- 1年の変化
- -53.00%
