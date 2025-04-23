货币 / AGRI
AGRI: AgriFORCE Growing Systems Ltd
2.37 USD 0.07 (3.04%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AGRI汇率已更改3.04%。当日，交易品种以低点2.31和高点2.40进行交易。
关注AgriFORCE Growing Systems Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AGRI新闻
- AgriFORCE stock surges after securing 4 MW mining deal in Alberta
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- AgriFORCE stock falls after announcing 1-for-9 reverse split
- AgriFORCE announces 1-for-9 reverse stock split to meet Nasdaq requirements
- AgriFORCE signs MOU to acquire stake in payment services provider
- AgriFORCE stock rises as Bitcoin mining operations gain momentum
- AgriFORCE accelerates power & compute initiative in Alberta
- AgriFORCE begins bitcoin mining operations at Alberta site
- AgriFORCE installs test miners at new Alberta site for expansion
- Agriforce CEO Jolie Kahn Attends Exclusive 2025 Bitcoin Policy Summit in Washington, D.C., as Conversations Expand to Stablecoins and the Future of Digital Infrastructure
- AgriFORCE (NASDAQ: AGRI) Ignites Energy-Led Digital Infrastructure Strategy with Launch of First Commissioned Site in Berwyn, Alberta and Execution of Strategic LOI for Alberta Expansion
- AgriFORCE signs 1.3 MW Bitcoin mining deal across five Alberta sites
- TerraHash Digital™, a division of AgriFORCE (NASDAQ: AGRI), partners with BlueFlare Energy™ to launch a Power & Compute Initiative, advancing HPC and modular Bitcoin mining infrastructure in A
- Radical Clean Solutions ends deal with AgriForce, files lawsuit
- AgriForce expands heat reuse network in North America
- AgriFORCE Growing Systems Ltd. to Participate in Exclusive BitGo-Hosted Events at Bitcoin 2025; CEO Jolie Kahn Recognized as One of the Only Female Public Company Leaders in Bitcoin Mining
- AgriForce unveils TerraHash Digital at Bitcoin 2025 event
- AGRIForce CEO Jolie Kahn to Speak at Bitcoin 2025 Conference
- Clarification: AgriForce Commences Final Installation of 500 Bitcoin Miners at East Palestine, Ohio Site
- AgriForce completes Ohio Bitcoin mining expansion
- AGRIForce Growing Systems Ltd. to Attend Bitcoin 2025 in Las Vegas
- AgriForce adds 50 PH/s of Bitcoin mining capacity in Ohio
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Higher After Trump Administration Hints At A Deal With China: 'It Is Prudent To Expect Continued Volatility In The Weeks Ahead,' Says Expert - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI)
日范围
2.31 2.40
年范围
0.52 11.00
- 前一天收盘价
- 2.30
- 开盘价
- 2.33
- 卖价
- 2.37
- 买价
- 2.67
- 最低价
- 2.31
- 最高价
- 2.40
- 交易量
- 67
- 日变化
- 3.04%
- 月变化
- -1.66%
- 6个月变化
- 115.45%
- 年变化
- -52.60%
