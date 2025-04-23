Divisas / AGRI
AGRI: AgriFORCE Growing Systems Ltd
2.37 USD 0.07 (3.04%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AGRI de hoy ha cambiado un 3.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.31, mientras que el máximo ha alcanzado 2.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AgriFORCE Growing Systems Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGRI News
- AgriFORCE stock surges after securing 4 MW mining deal in Alberta
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- AgriFORCE stock falls after announcing 1-for-9 reverse split
- AgriFORCE announces 1-for-9 reverse stock split to meet Nasdaq requirements
- AgriFORCE signs MOU to acquire stake in payment services provider
- AgriFORCE stock rises as Bitcoin mining operations gain momentum
- AgriFORCE accelerates power & compute initiative in Alberta
- AgriFORCE begins bitcoin mining operations at Alberta site
- AgriFORCE installs test miners at new Alberta site for expansion
- Agriforce CEO Jolie Kahn Attends Exclusive 2025 Bitcoin Policy Summit in Washington, D.C., as Conversations Expand to Stablecoins and the Future of Digital Infrastructure
- AgriFORCE (NASDAQ: AGRI) Ignites Energy-Led Digital Infrastructure Strategy with Launch of First Commissioned Site in Berwyn, Alberta and Execution of Strategic LOI for Alberta Expansion
- AgriFORCE signs 1.3 MW Bitcoin mining deal across five Alberta sites
- TerraHash Digital™, a division of AgriFORCE (NASDAQ: AGRI), partners with BlueFlare Energy™ to launch a Power & Compute Initiative, advancing HPC and modular Bitcoin mining infrastructure in A
- Radical Clean Solutions ends deal with AgriForce, files lawsuit
- AgriForce expands heat reuse network in North America
- AgriFORCE Growing Systems Ltd. to Participate in Exclusive BitGo-Hosted Events at Bitcoin 2025; CEO Jolie Kahn Recognized as One of the Only Female Public Company Leaders in Bitcoin Mining
- AgriForce unveils TerraHash Digital at Bitcoin 2025 event
- AGRIForce CEO Jolie Kahn to Speak at Bitcoin 2025 Conference
- Clarification: AgriForce Commences Final Installation of 500 Bitcoin Miners at East Palestine, Ohio Site
- AgriForce completes Ohio Bitcoin mining expansion
- AGRIForce Growing Systems Ltd. to Attend Bitcoin 2025 in Las Vegas
- AgriForce adds 50 PH/s of Bitcoin mining capacity in Ohio
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Higher After Trump Administration Hints At A Deal With China: 'It Is Prudent To Expect Continued Volatility In The Weeks Ahead,' Says Expert - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI)
Rango diario
2.31 2.40
Rango anual
0.52 11.00
- Cierres anteriores
- 2.30
- Open
- 2.33
- Bid
- 2.37
- Ask
- 2.67
- Low
- 2.31
- High
- 2.40
- Volumen
- 67
- Cambio diario
- 3.04%
- Cambio mensual
- -1.66%
- Cambio a 6 meses
- 115.45%
- Cambio anual
- -52.60%
