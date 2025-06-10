FiyatlarBölümler
Dövizler / AGIO
Geri dön - Hisse senetleri

AGIO: Agios Pharmaceuticals Inc

37.70 USD 0.25 (0.66%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AGIO fiyatı bugün -0.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.94 ve Yüksek fiyatı olarak 37.95 aralığında işlem gördü.

Agios Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGIO haberleri

Günlük aralık
36.94 37.95
Yıllık aralık
23.41 62.59
Önceki kapanış
37.95
Açılış
37.95
Satış
37.70
Alış
38.00
Düşük
36.94
Yüksek
37.95
Hacim
1.089 K
Günlük değişim
-0.66%
Aylık değişim
-0.79%
6 aylık değişim
29.64%
Yıllık değişim
-15.34%
21 Eylül, Pazar