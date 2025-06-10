Dövizler / AGIO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AGIO: Agios Pharmaceuticals Inc
37.70 USD 0.25 (0.66%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AGIO fiyatı bugün -0.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.94 ve Yüksek fiyatı olarak 37.95 aralığında işlem gördü.
Agios Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGIO haberleri
- AGIO Stock Falls as FDA Delays Decision on Pyrukynd for Thalassemia
- Agios Pharma stock faces FDA delay as PDUFA date extended for Pyrukynd
- Goldman Sachs maintains Neutral rating on Agios Pharma stock amid FDA delay
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Agios Pharma stock faces FDA delay as PDUFA date extended for thalassemia drug
- Agios Pharma stock falls as BofA lowers price target on PDUFA delay
- FDA Delays Decision On Agios Pharmaceuticals' Blood Disorder Drug For Expanded Use - Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO)
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Agios Pharmaceuticals stock falls after FDA extends review of thalassemia drug
- FDA extends review period for Agios’ thalassemia drug
- Why Is Vertex (VRTX) Up 6.9% Since Last Earnings Report?
- Agios Pharmaceuticals addresses analyst report on PYRUKYND safety data
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Agios shares drop after report notes deaths of Pyrukynd patients
- Agios (AGIO) Q2 Revenue Jumps 45%
- Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Agios Pharmaceuticals (AGIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Agios pharma chief medical officer Gheuens sells $452,601 in stock
- Agios Pharmaceuticals appoints Jay Backstrom to board of directors
- Agios pharma chief legal officer Burns sells $93k in stock
- TD Cowen reiterates buy rating on Agios stock ahead of key trial data
- Agios Pharmaceuticals: A More Compelling Valuation (NASDAQ:AGIO)
- Agios Pharma stock target cut to $56 by H.C. Wainwright
Günlük aralık
36.94 37.95
Yıllık aralık
23.41 62.59
- Önceki kapanış
- 37.95
- Açılış
- 37.95
- Satış
- 37.70
- Alış
- 38.00
- Düşük
- 36.94
- Yüksek
- 37.95
- Hacim
- 1.089 K
- Günlük değişim
- -0.66%
- Aylık değişim
- -0.79%
- 6 aylık değişim
- 29.64%
- Yıllık değişim
- -15.34%
21 Eylül, Pazar