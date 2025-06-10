通貨 / AGIO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AGIO: Agios Pharmaceuticals Inc
37.95 USD 1.53 (4.20%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AGIOの今日の為替レートは、4.20%変化しました。日中、通貨は1あたり36.67の安値と38.01の高値で取引されました。
Agios Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGIO News
- AGIO Stock Falls as FDA Delays Decision on Pyrukynd for Thalassemia
- Agios Pharma stock faces FDA delay as PDUFA date extended for Pyrukynd
- Goldman Sachs maintains Neutral rating on Agios Pharma stock amid FDA delay
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Agios Pharma stock faces FDA delay as PDUFA date extended for thalassemia drug
- Agios Pharma stock falls as BofA lowers price target on PDUFA delay
- FDA Delays Decision On Agios Pharmaceuticals' Blood Disorder Drug For Expanded Use - Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO)
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Agios Pharmaceuticals stock falls after FDA extends review of thalassemia drug
- FDA extends review period for Agios’ thalassemia drug
- Why Is Vertex (VRTX) Up 6.9% Since Last Earnings Report?
- Agios Pharmaceuticals addresses analyst report on PYRUKYND safety data
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Agios shares drop after report notes deaths of Pyrukynd patients
- Agios (AGIO) Q2 Revenue Jumps 45%
- Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Agios Pharmaceuticals (AGIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Agios pharma chief medical officer Gheuens sells $452,601 in stock
- Agios Pharmaceuticals appoints Jay Backstrom to board of directors
- Agios pharma chief legal officer Burns sells $93k in stock
- TD Cowen reiterates buy rating on Agios stock ahead of key trial data
- Agios Pharmaceuticals: A More Compelling Valuation (NASDAQ:AGIO)
- Agios Pharma stock target cut to $56 by H.C. Wainwright
1日のレンジ
36.67 38.01
1年のレンジ
23.41 62.59
- 以前の終値
- 36.42
- 始値
- 37.19
- 買値
- 37.95
- 買値
- 38.25
- 安値
- 36.67
- 高値
- 38.01
- 出来高
- 1.718 K
- 1日の変化
- 4.20%
- 1ヶ月の変化
- -0.13%
- 6ヶ月の変化
- 30.50%
- 1年の変化
- -14.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K