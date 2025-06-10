クォートセクション
通貨 / AGIO
AGIO: Agios Pharmaceuticals Inc

37.95 USD 1.53 (4.20%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AGIOの今日の為替レートは、4.20%変化しました。日中、通貨は1あたり36.67の安値と38.01の高値で取引されました。

Agios Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
36.67 38.01
1年のレンジ
23.41 62.59
以前の終値
36.42
始値
37.19
買値
37.95
買値
38.25
安値
36.67
高値
38.01
出来高
1.718 K
1日の変化
4.20%
1ヶ月の変化
-0.13%
6ヶ月の変化
30.50%
1年の変化
-14.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K