AGIO: Agios Pharmaceuticals Inc
36.82 USD 0.40 (1.10%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AGIO para hoje mudou para 1.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.72 e o mais alto foi 38.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Agios Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGIO Notícias
- AGIO Stock Falls as FDA Delays Decision on Pyrukynd for Thalassemia
- Agios Pharma stock faces FDA delay as PDUFA date extended for Pyrukynd
- Goldman Sachs maintains Neutral rating on Agios Pharma stock amid FDA delay
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Agios Pharma stock faces FDA delay as PDUFA date extended for thalassemia drug
- Agios Pharma stock falls as BofA lowers price target on PDUFA delay
- FDA Delays Decision On Agios Pharmaceuticals' Blood Disorder Drug For Expanded Use - Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO)
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Agios Pharmaceuticals stock falls after FDA extends review of thalassemia drug
- FDA extends review period for Agios’ thalassemia drug
- Why Is Vertex (VRTX) Up 6.9% Since Last Earnings Report?
- Agios Pharmaceuticals addresses analyst report on PYRUKYND safety data
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Agios shares drop after report notes deaths of Pyrukynd patients
- Agios (AGIO) Q2 Revenue Jumps 45%
- Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Agios Pharmaceuticals (AGIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Agios pharma chief medical officer Gheuens sells $452,601 in stock
- Agios Pharmaceuticals appoints Jay Backstrom to board of directors
- Agios pharma chief legal officer Burns sells $93k in stock
- TD Cowen reiterates buy rating on Agios stock ahead of key trial data
- Agios Pharmaceuticals: A More Compelling Valuation (NASDAQ:AGIO)
- Agios Pharma stock target cut to $56 by H.C. Wainwright
Faixa diária
36.72 38.01
Faixa anual
23.41 62.59
- Fechamento anterior
- 36.42
- Open
- 37.19
- Bid
- 36.82
- Ask
- 37.12
- Low
- 36.72
- High
- 38.01
- Volume
- 420
- Mudança diária
- 1.10%
- Mudança mensal
- -3.11%
- Mudança de 6 meses
- 26.62%
- Mudança anual
- -17.31%
