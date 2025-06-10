KurseKategorien
AGIO: Agios Pharmaceuticals Inc

37.95 USD 1.53 (4.20%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AGIO hat sich für heute um 4.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.67 bis zu einem Hoch von 38.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Agios Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
36.67 38.01
Jahresspanne
23.41 62.59
Vorheriger Schlusskurs
36.42
Eröffnung
37.19
Bid
37.95
Ask
38.25
Tief
36.67
Hoch
38.01
Volumen
1.718 K
Tagesänderung
4.20%
Monatsänderung
-0.13%
6-Monatsänderung
30.50%
Jahresänderung
-14.78%
