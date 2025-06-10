Währungen / AGIO
AGIO: Agios Pharmaceuticals Inc
37.95 USD 1.53 (4.20%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGIO hat sich für heute um 4.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.67 bis zu einem Hoch von 38.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Agios Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AGIO News
- AGIO Stock Falls as FDA Delays Decision on Pyrukynd for Thalassemia
- Agios Pharma stock faces FDA delay as PDUFA date extended for Pyrukynd
- Goldman Sachs maintains Neutral rating on Agios Pharma stock amid FDA delay
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Agios Pharma stock faces FDA delay as PDUFA date extended for thalassemia drug
- Agios Pharma stock falls as BofA lowers price target on PDUFA delay
- FDA Delays Decision On Agios Pharmaceuticals' Blood Disorder Drug For Expanded Use - Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO)
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Agios Pharmaceuticals stock falls after FDA extends review of thalassemia drug
- FDA extends review period for Agios’ thalassemia drug
- Why Is Vertex (VRTX) Up 6.9% Since Last Earnings Report?
- Agios Pharmaceuticals addresses analyst report on PYRUKYND safety data
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Agios shares drop after report notes deaths of Pyrukynd patients
- Agios (AGIO) Q2 Revenue Jumps 45%
- Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Agios Pharmaceuticals (AGIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Agios pharma chief medical officer Gheuens sells $452,601 in stock
- Agios Pharmaceuticals appoints Jay Backstrom to board of directors
- Agios pharma chief legal officer Burns sells $93k in stock
- TD Cowen reiterates buy rating on Agios stock ahead of key trial data
- Agios Pharmaceuticals: A More Compelling Valuation (NASDAQ:AGIO)
- Agios Pharma stock target cut to $56 by H.C. Wainwright
Tagesspanne
36.67 38.01
Jahresspanne
23.41 62.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.42
- Eröffnung
- 37.19
- Bid
- 37.95
- Ask
- 38.25
- Tief
- 36.67
- Hoch
- 38.01
- Volumen
- 1.718 K
- Tagesänderung
- 4.20%
- Monatsänderung
- -0.13%
- 6-Monatsänderung
- 30.50%
- Jahresänderung
- -14.78%
