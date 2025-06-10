통화 / AGIO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AGIO: Agios Pharmaceuticals Inc
37.70 USD 0.25 (0.66%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AGIO 환율이 오늘 -0.66%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 36.94이고 고가는 37.95이었습니다.
Agios Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGIO News
- AGIO Stock Falls as FDA Delays Decision on Pyrukynd for Thalassemia
- Agios Pharma stock faces FDA delay as PDUFA date extended for Pyrukynd
- Goldman Sachs maintains Neutral rating on Agios Pharma stock amid FDA delay
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Agios Pharma stock faces FDA delay as PDUFA date extended for thalassemia drug
- Agios Pharma stock falls as BofA lowers price target on PDUFA delay
- FDA Delays Decision On Agios Pharmaceuticals' Blood Disorder Drug For Expanded Use - Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO)
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Agios Pharmaceuticals stock falls after FDA extends review of thalassemia drug
- FDA extends review period for Agios’ thalassemia drug
- Why Is Vertex (VRTX) Up 6.9% Since Last Earnings Report?
- Agios Pharmaceuticals addresses analyst report on PYRUKYND safety data
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Agios shares drop after report notes deaths of Pyrukynd patients
- Agios (AGIO) Q2 Revenue Jumps 45%
- Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Agios Pharmaceuticals (AGIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Agios pharma chief medical officer Gheuens sells $452,601 in stock
- Agios Pharmaceuticals appoints Jay Backstrom to board of directors
- Agios pharma chief legal officer Burns sells $93k in stock
- TD Cowen reiterates buy rating on Agios stock ahead of key trial data
- Agios Pharmaceuticals: A More Compelling Valuation (NASDAQ:AGIO)
- Agios Pharma stock target cut to $56 by H.C. Wainwright
일일 변동 비율
36.94 37.95
년간 변동
23.41 62.59
- 이전 종가
- 37.95
- 시가
- 37.95
- Bid
- 37.70
- Ask
- 38.00
- 저가
- 36.94
- 고가
- 37.95
- 볼륨
- 1.089 K
- 일일 변동
- -0.66%
- 월 변동
- -0.79%
- 6개월 변동
- 29.64%
- 년간 변동율
- -15.34%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K