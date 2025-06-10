Валюты / AGIO
AGIO: Agios Pharmaceuticals Inc
36.72 USD 0.42 (1.16%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGIO за сегодня изменился на 1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.10, а максимальная — 37.18.
Следите за динамикой Agios Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AGIO
Дневной диапазон
36.10 37.18
Годовой диапазон
23.41 62.59
- Предыдущее закрытие
- 36.30
- Open
- 36.10
- Bid
- 36.72
- Ask
- 37.02
- Low
- 36.10
- High
- 37.18
- Объем
- 1.368 K
- Дневное изменение
- 1.16%
- Месячное изменение
- -3.37%
- 6-месячное изменение
- 26.27%
- Годовое изменение
- -17.54%
