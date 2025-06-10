Currencies / AGIO
AGIO: Agios Pharmaceuticals Inc
36.65 USD 0.35 (0.96%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
AGIO exchange rate has changed by 0.96% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 36.10 and at a high of 37.18.
Follow Agios Pharmaceuticals Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
AGIO News
Daily Range
36.10 37.18
Year Range
23.41 62.59
- Previous Close
- 36.30
- Open
- 36.10
- Bid
- 36.65
- Ask
- 36.95
- Low
- 36.10
- High
- 37.18
- Volume
- 463
- Daily Change
- 0.96%
- Month Change
- -3.55%
- 6 Months Change
- 26.03%
- Year Change
- -17.70%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%