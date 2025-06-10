Divisas / AGIO
AGIO: Agios Pharmaceuticals Inc
36.42 USD 0.30 (0.82%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AGIO de hoy ha cambiado un -0.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.39, mientras que el máximo ha alcanzado 38.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Agios Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AGIO News
Rango diario
36.39 38.45
Rango anual
23.41 62.59
- Cierres anteriores
- 36.72
- Open
- 37.09
- Bid
- 36.42
- Ask
- 36.72
- Low
- 36.39
- High
- 38.45
- Volumen
- 1.597 K
- Cambio diario
- -0.82%
- Cambio mensual
- -4.16%
- Cambio a 6 meses
- 25.24%
- Cambio anual
- -18.21%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B