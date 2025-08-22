Dövizler / AGG
AGG: iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
100.30 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AGG fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 100.21 ve Yüksek fiyatı olarak 100.36 aralığında işlem gördü.
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
100.21 100.36
Yıllık aralık
95.73 101.44
- Önceki kapanış
- 100.30
- Açılış
- 100.30
- Satış
- 100.30
- Alış
- 100.60
- Düşük
- 100.21
- Yüksek
- 100.36
- Hacim
- 5.396 K
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 1.51%
- 6 aylık değişim
- 1.51%
- Yıllık değişim
- -0.95%
21 Eylül, Pazar