Валюты / AGG
AGG: iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
100.74 USD 0.03 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGG за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.65, а максимальная — 100.80.
Следите за динамикой iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AGG
Дневной диапазон
100.65 100.80
Годовой диапазон
95.73 101.44
- Предыдущее закрытие
- 100.71
- Open
- 100.75
- Bid
- 100.74
- Ask
- 101.04
- Low
- 100.65
- High
- 100.80
- Объем
- 6.187 K
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 1.95%
- 6-месячное изменение
- 1.95%
- Годовое изменение
- -0.51%
