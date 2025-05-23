Dövizler / AGAE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AGAE: Allied Gaming & Entertainment Inc
1.05 USD 0.04 (3.96%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AGAE fiyatı bugün 3.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.00 ve Yüksek fiyatı olarak 1.09 aralığında işlem gördü.
Allied Gaming & Entertainment Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGAE haberleri
- Allied Gaming & Entertainment ilk kripto yatırımını yaptı
- Dow Dips 200 Points; US Consumer Sentiment Falls In September - Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM), Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- Allied Gaming & Entertainment makes initial crypto investment
- Why Is Allied Gaming Stock Skyrocketing Friday? - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- US Stocks Mixed; Adobe Posts Upbeat Q3 Results - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Allied Gaming & Entertainment regains Nasdaq compliance after annual meeting
- Court grants preliminary relief in Allied Gaming’s lawsuit against Knighted
- Allied Invites All Stockholders to Join Forces in Shaping a Bright Future for the Company “ An Open Letter to All Stockholders
- Allied Gaming appoints James Li as new CEO amid leadership changes
- Allied Gaming faces Nasdaq delisting amid activist shareholder dispute
- Allied Gaming sues Knighted Pastures over alleged securities violations
- Allied Gaming & Entertainment Urges All Stockholders to Be Cautious About Misrepresented Assertions by Dissident Shareholder
- Allied Gaming faces board nomination challenge from Knighted
- Knighted Pastures Nominates Highly Qualified Director Candidates for Election to Allied Gaming’s Board at Upcoming Annual Meeting
- Allied Gaming faces Nasdaq delisting over report delays
- AGAE stock soars to 52-week high, reaching $2.39
Günlük aralık
1.00 1.09
Yıllık aralık
0.70 3.79
- Önceki kapanış
- 1.01
- Açılış
- 1.00
- Satış
- 1.05
- Alış
- 1.35
- Düşük
- 1.00
- Yüksek
- 1.09
- Hacim
- 337
- Günlük değişim
- 3.96%
- Aylık değişim
- -12.50%
- 6 aylık değişim
- 2.94%
- Yıllık değişim
- -20.45%
21 Eylül, Pazar