Валюты / AGAE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AGAE: Allied Gaming & Entertainment Inc
1.11 USD 0.19 (14.62%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGAE за сегодня изменился на -14.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.00, а максимальная — 1.24.
Следите за динамикой Allied Gaming & Entertainment Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AGAE
- Allied Gaming & Entertainment осуществляет первую инвестицию в криптовалюту
- Dow Dips 200 Points; US Consumer Sentiment Falls In September - Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM), Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- Allied Gaming & Entertainment makes initial crypto investment
- Why Is Allied Gaming Stock Skyrocketing Friday? - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- US Stocks Mixed; Adobe Posts Upbeat Q3 Results - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Allied Gaming & Entertainment regains Nasdaq compliance after annual meeting
- Court grants preliminary relief in Allied Gaming’s lawsuit against Knighted
- Allied Invites All Stockholders to Join Forces in Shaping a Bright Future for the Company “ An Open Letter to All Stockholders
- Allied Gaming appoints James Li as new CEO amid leadership changes
- Allied Gaming faces Nasdaq delisting amid activist shareholder dispute
- Allied Gaming sues Knighted Pastures over alleged securities violations
- Allied Gaming & Entertainment Urges All Stockholders to Be Cautious About Misrepresented Assertions by Dissident Shareholder
- Allied Gaming faces board nomination challenge from Knighted
- Knighted Pastures Nominates Highly Qualified Director Candidates for Election to Allied Gaming’s Board at Upcoming Annual Meeting
- Allied Gaming faces Nasdaq delisting over report delays
- AGAE stock soars to 52-week high, reaching $2.39
Дневной диапазон
1.00 1.24
Годовой диапазон
0.70 3.79
- Предыдущее закрытие
- 1.30
- Open
- 1.22
- Bid
- 1.11
- Ask
- 1.41
- Low
- 1.00
- High
- 1.24
- Объем
- 864
- Дневное изменение
- -14.62%
- Месячное изменение
- -7.50%
- 6-месячное изменение
- 8.82%
- Годовое изменение
- -15.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.