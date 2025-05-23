Währungen / AGAE
AGAE: Allied Gaming & Entertainment Inc
1.02 USD 0.01 (0.99%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGAE hat sich für heute um 0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.00 bis zu einem Hoch von 1.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Allied Gaming & Entertainment Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGAE News
- Allied Gaming & Entertainment investiert erstmals in Bitcoin und Ethereum
- Dow Dips 200 Points; US Consumer Sentiment Falls In September - Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM), Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- Allied Gaming & Entertainment makes initial crypto investment
- Why Is Allied Gaming Stock Skyrocketing Friday? - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- US Stocks Mixed; Adobe Posts Upbeat Q3 Results - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Allied Gaming & Entertainment regains Nasdaq compliance after annual meeting
- Court grants preliminary relief in Allied Gaming’s lawsuit against Knighted
- Allied Invites All Stockholders to Join Forces in Shaping a Bright Future for the Company “ An Open Letter to All Stockholders
- Allied Gaming appoints James Li as new CEO amid leadership changes
- Allied Gaming faces Nasdaq delisting amid activist shareholder dispute
- Allied Gaming sues Knighted Pastures over alleged securities violations
- Allied Gaming & Entertainment Urges All Stockholders to Be Cautious About Misrepresented Assertions by Dissident Shareholder
- Allied Gaming faces board nomination challenge from Knighted
- Knighted Pastures Nominates Highly Qualified Director Candidates for Election to Allied Gaming’s Board at Upcoming Annual Meeting
- Allied Gaming faces Nasdaq delisting over report delays
- AGAE stock soars to 52-week high, reaching $2.39
Tagesspanne
1.00 1.09
Jahresspanne
0.70 3.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.01
- Eröffnung
- 1.00
- Bid
- 1.02
- Ask
- 1.32
- Tief
- 1.00
- Hoch
- 1.09
- Volumen
- 228
- Tagesänderung
- 0.99%
- Monatsänderung
- -15.00%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -22.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K