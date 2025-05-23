Devises / AGAE
AGAE: Allied Gaming & Entertainment Inc
1.05 USD 0.04 (3.96%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AGAE a changé de 3.96% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.00 et à un maximum de 1.09.
Suivez la dynamique Allied Gaming & Entertainment Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AGAE Nouvelles
- Allied Gaming ajoute Bitcoin et Ethereum à sa trésorerie dans un pari audacieux sur les actifs numériques | Benzinga France
- Allied Gaming & Entertainment réalise son premier investissement en crypto
- Dow Dips 200 Points; US Consumer Sentiment Falls In September - Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM), Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- Allied Gaming & Entertainment makes initial crypto investment
- Why Is Allied Gaming Stock Skyrocketing Friday? - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- US Stocks Mixed; Adobe Posts Upbeat Q3 Results - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Allied Gaming & Entertainment regains Nasdaq compliance after annual meeting
- Court grants preliminary relief in Allied Gaming’s lawsuit against Knighted
- Allied Invites All Stockholders to Join Forces in Shaping a Bright Future for the Company “ An Open Letter to All Stockholders
- Allied Gaming appoints James Li as new CEO amid leadership changes
- Allied Gaming faces Nasdaq delisting amid activist shareholder dispute
- Allied Gaming sues Knighted Pastures over alleged securities violations
- Allied Gaming & Entertainment Urges All Stockholders to Be Cautious About Misrepresented Assertions by Dissident Shareholder
- Allied Gaming faces board nomination challenge from Knighted
- Knighted Pastures Nominates Highly Qualified Director Candidates for Election to Allied Gaming’s Board at Upcoming Annual Meeting
- Allied Gaming faces Nasdaq delisting over report delays
- AGAE stock soars to 52-week high, reaching $2.39
Range quotidien
1.00 1.09
Range Annuel
0.70 3.79
- Clôture Précédente
- 1.01
- Ouverture
- 1.00
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Plus Bas
- 1.00
- Plus Haut
- 1.09
- Volume
- 337
- Changement quotidien
- 3.96%
- Changement Mensuel
- -12.50%
- Changement à 6 Mois
- 2.94%
- Changement Annuel
- -20.45%
20 septembre, samedi