货币 / AGAE
AGAE: Allied Gaming & Entertainment Inc
1.02 USD 0.09 (8.11%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AGAE汇率已更改-8.11%。当日，交易品种以低点0.99和高点1.10进行交易。
关注Allied Gaming & Entertainment Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AGAE新闻
- Allied Gaming & Entertainment进行首次加密货币投资
- Dow Dips 200 Points; US Consumer Sentiment Falls In September - Frequency Electronics (NASDAQ:FEIM), Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- Allied Gaming & Entertainment makes initial crypto investment
- Why Is Allied Gaming Stock Skyrocketing Friday? - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- US Stocks Mixed; Adobe Posts Upbeat Q3 Results - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Allied Gaming & Entertainment regains Nasdaq compliance after annual meeting
- Court grants preliminary relief in Allied Gaming’s lawsuit against Knighted
- Allied Invites All Stockholders to Join Forces in Shaping a Bright Future for the Company “ An Open Letter to All Stockholders
- Allied Gaming appoints James Li as new CEO amid leadership changes
- Allied Gaming faces Nasdaq delisting amid activist shareholder dispute
- Allied Gaming sues Knighted Pastures over alleged securities violations
- Allied Gaming & Entertainment Urges All Stockholders to Be Cautious About Misrepresented Assertions by Dissident Shareholder
- Allied Gaming faces board nomination challenge from Knighted
- Knighted Pastures Nominates Highly Qualified Director Candidates for Election to Allied Gaming’s Board at Upcoming Annual Meeting
- Allied Gaming faces Nasdaq delisting over report delays
- AGAE stock soars to 52-week high, reaching $2.39
日范围
0.99 1.10
年范围
0.70 3.79
- 前一天收盘价
- 1.11
- 开盘价
- 1.09
- 卖价
- 1.02
- 买价
- 1.32
- 最低价
- 0.99
- 最高价
- 1.10
- 交易量
- 483
- 日变化
- -8.11%
- 月变化
- -15.00%
- 6个月变化
- 0.00%
- 年变化
- -22.73%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值