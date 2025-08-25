FiyatlarBölümler
Dövizler / AETH
Geri dön - Hisse senetleri

AETH: Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETF

51.67 USD 1.64 (3.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AETH fiyatı bugün -3.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.45 ve Yüksek fiyatı olarak 51.67 aralığında işlem gördü.

Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AETH haberleri

Günlük aralık
51.45 51.67
Yıllık aralık
26.79 59.22
Önceki kapanış
53.31
Açılış
51.67
Satış
51.67
Alış
51.97
Düşük
51.45
Yüksek
51.67
Hacim
7
Günlük değişim
-3.08%
Aylık değişim
-2.20%
6 aylık değişim
88.92%
Yıllık değişim
54.05%
21 Eylül, Pazar