AETH: Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETF

51.67 USD 1.64 (3.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AETH ha avuto una variazione del -3.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.45 e ad un massimo di 51.67.

Segui le dinamiche di Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
51.45 51.67
Intervallo Annuale
26.79 59.22
Chiusura Precedente
53.31
Apertura
51.67
Bid
51.67
Ask
51.97
Minimo
51.45
Massimo
51.67
Volume
7
Variazione giornaliera
-3.08%
Variazione Mensile
-2.20%
Variazione Semestrale
88.92%
Variazione Annuale
54.05%
21 settembre, domenica