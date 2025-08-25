Valute / AETH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AETH: Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETF
51.67 USD 1.64 (3.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AETH ha avuto una variazione del -3.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.45 e ad un massimo di 51.67.
Segui le dinamiche di Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
51.45 51.67
Intervallo Annuale
26.79 59.22
- Chiusura Precedente
- 53.31
- Apertura
- 51.67
- Bid
- 51.67
- Ask
- 51.97
- Minimo
- 51.45
- Massimo
- 51.67
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -3.08%
- Variazione Mensile
- -2.20%
- Variazione Semestrale
- 88.92%
- Variazione Annuale
- 54.05%
21 settembre, domenica