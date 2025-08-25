クォートセクション
通貨 / AETH
AETH: Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETF

53.31 USD 1.40 (2.70%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AETHの今日の為替レートは、2.70%変化しました。日中、通貨は1あたり53.08の安値と53.73の高値で取引されました。

Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
53.08 53.73
1年のレンジ
26.79 59.22
以前の終値
51.91
始値
53.08
買値
53.31
買値
53.61
安値
53.08
高値
53.73
出来高
7
1日の変化
2.70%
1ヶ月の変化
0.91%
6ヶ月の変化
94.92%
1年の変化
58.94%
