CotizacionesSecciones
Divisas / AETH
Volver a Acciones

AETH: Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETF

51.91 USD 0.10 (0.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AETH de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.88, mientras que el máximo ha alcanzado 52.04.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AETH News

Rango diario
51.88 52.04
Rango anual
26.79 59.22
Cierres anteriores
52.01
Open
51.88
Bid
51.91
Ask
52.21
Low
51.88
High
52.04
Volumen
3
Cambio diario
-0.19%
Cambio mensual
-1.74%
Cambio a 6 meses
89.80%
Cambio anual
54.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B