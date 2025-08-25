КотировкиРазделы
AETH: Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETF

52.01 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AETH за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.92, а максимальная — 52.01.

Следите за динамикой Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
49.92 52.01
Годовой диапазон
26.79 59.22
Предыдущее закрытие
52.04
Open
51.40
Bid
52.01
Ask
52.31
Low
49.92
High
52.01
Объем
18
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
-1.55%
6-месячное изменение
90.16%
Годовое изменение
55.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.