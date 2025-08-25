Währungen / AETH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AETH: Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETF
51.67 USD 1.64 (3.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AETH hat sich für heute um -3.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.45 bis zu einem Hoch von 51.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
51.45 51.67
Jahresspanne
26.79 59.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.31
- Eröffnung
- 51.45
- Bid
- 51.67
- Ask
- 51.97
- Tief
- 51.45
- Hoch
- 51.67
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -3.08%
- Monatsänderung
- -2.20%
- 6-Monatsänderung
- 88.92%
- Jahresänderung
- 54.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K