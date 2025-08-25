KurseKategorien
AETH: Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETF

51.67 USD 1.64 (3.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AETH hat sich für heute um -3.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.45 bis zu einem Hoch von 51.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
51.45 51.67
Jahresspanne
26.79 59.22
Vorheriger Schlusskurs
53.31
Eröffnung
51.45
Bid
51.67
Ask
51.97
Tief
51.45
Hoch
51.67
Volumen
6
Tagesänderung
-3.08%
Monatsänderung
-2.20%
6-Monatsänderung
88.92%
Jahresänderung
54.05%
