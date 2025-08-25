Devises / AETH
AETH: Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETF
51.67 USD 1.64 (3.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AETH a changé de -3.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.45 et à un maximum de 51.67.
Suivez la dynamique Bitwise Funds Trust Bitwise Ethereum Strategy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
51.45 51.67
Range Annuel
26.79 59.22
- Clôture Précédente
- 53.31
- Ouverture
- 51.67
- Bid
- 51.67
- Ask
- 51.97
- Plus Bas
- 51.45
- Plus Haut
- 51.67
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- -3.08%
- Changement Mensuel
- -2.20%
- Changement à 6 Mois
- 88.92%
- Changement Annuel
- 54.05%
20 septembre, samedi