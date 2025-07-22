Dövizler / ACIW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ACIW: ACI Worldwide Inc
50.89 USD 0.24 (0.47%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ACIW fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.16 ve Yüksek fiyatı olarak 51.47 aralığında işlem gördü.
ACI Worldwide Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACIW haberleri
- Do Options Traders Know Something About ACI Worldwide Stock We Don't?
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- The Zacks Analyst Blog Highlights PayPal, JPMorgan Chase, Intuit, ACI Worldwide and Remitly Global
- All You Need to Know About ACI Worldwide (ACIW) Rating Upgrade to Buy
- Buy 5 Mobile Payments Stocks and Hold for Long Term to Reap Benefits
- Voya Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Wall Street Analysts Predict a 45.01% Upside in ACI Worldwide (ACIW): Here's What You Should Know
- ACI Worldwide, Inc. (ACIW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- ACI Worldwide (ACIW) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ACI Worldwide earnings beat by $0.26, revenue topped estimates
- ACI Worldwide Q2 2025 slides: Raises guidance after strong first half
- ACI Worldwide beats Q2 expectations, raises 2025 outlook
- Putnam Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Putnam Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Aci Worldwide stock hits 52-week low at 41.79 USD
- Microsoft (MSFT) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Rambus Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Franklin Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Infosys Q1 Earnings Match Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Pegasystems Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Texas Instruments Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Pegasystems (PEGA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Günlük aralık
50.16 51.47
Yıllık aralık
40.45 59.71
- Önceki kapanış
- 51.13
- Açılış
- 51.35
- Satış
- 50.89
- Alış
- 51.19
- Düşük
- 50.16
- Yüksek
- 51.47
- Hacim
- 1.925 K
- Günlük değişim
- -0.47%
- Aylık değişim
- 4.41%
- 6 aylık değişim
- -6.21%
- Yıllık değişim
- 0.04%
21 Eylül, Pazar