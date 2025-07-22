FiyatlarBölümler
ACIW: ACI Worldwide Inc

50.89 USD 0.24 (0.47%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ACIW fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.16 ve Yüksek fiyatı olarak 51.47 aralığında işlem gördü.

ACI Worldwide Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
50.16 51.47
Yıllık aralık
40.45 59.71
Önceki kapanış
51.13
Açılış
51.35
Satış
50.89
Alış
51.19
Düşük
50.16
Yüksek
51.47
Hacim
1.925 K
Günlük değişim
-0.47%
Aylık değişim
4.41%
6 aylık değişim
-6.21%
Yıllık değişim
0.04%
