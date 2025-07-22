Валюты / ACIW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ACIW: ACI Worldwide Inc
49.38 USD 0.21 (0.42%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACIW за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.83, а максимальная — 49.51.
Следите за динамикой ACI Worldwide Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ACIW
- Do Options Traders Know Something About ACI Worldwide Stock We Don't?
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- The Zacks Analyst Blog Highlights PayPal, JPMorgan Chase, Intuit, ACI Worldwide and Remitly Global
- All You Need to Know About ACI Worldwide (ACIW) Rating Upgrade to Buy
- Buy 5 Mobile Payments Stocks and Hold for Long Term to Reap Benefits
- Voya Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Wall Street Analysts Predict a 45.01% Upside in ACI Worldwide (ACIW): Here's What You Should Know
- ACI Worldwide, Inc. (ACIW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- ACI Worldwide (ACIW) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ACI Worldwide earnings beat by $0.26, revenue topped estimates
- ACI Worldwide Q2 2025 slides: Raises guidance after strong first half
- ACI Worldwide beats Q2 expectations, raises 2025 outlook
- Putnam Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Putnam Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Aci Worldwide stock hits 52-week low at 41.79 USD
- Microsoft (MSFT) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Rambus Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Franklin Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Infosys Q1 Earnings Match Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Pegasystems Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Texas Instruments Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Pegasystems (PEGA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Дневной диапазон
48.83 49.51
Годовой диапазон
40.45 59.71
- Предыдущее закрытие
- 49.59
- Open
- 49.51
- Bid
- 49.38
- Ask
- 49.68
- Low
- 48.83
- High
- 49.51
- Объем
- 1.790 K
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- 1.31%
- 6-месячное изменение
- -8.99%
- Годовое изменение
- -2.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.