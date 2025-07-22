통화 / ACIW
ACIW: ACI Worldwide Inc
50.89 USD 0.24 (0.47%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ACIW 환율이 오늘 -0.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 50.16이고 고가는 51.47이었습니다.
ACI Worldwide Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACIW News
- Do Options Traders Know Something About ACI Worldwide Stock We Don't?
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- The Zacks Analyst Blog Highlights PayPal, JPMorgan Chase, Intuit, ACI Worldwide and Remitly Global
- All You Need to Know About ACI Worldwide (ACIW) Rating Upgrade to Buy
- Buy 5 Mobile Payments Stocks and Hold for Long Term to Reap Benefits
- Voya Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Wall Street Analysts Predict a 45.01% Upside in ACI Worldwide (ACIW): Here's What You Should Know
- ACI Worldwide, Inc. (ACIW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- ACI Worldwide (ACIW) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ACI Worldwide earnings beat by $0.26, revenue topped estimates
- ACI Worldwide Q2 2025 slides: Raises guidance after strong first half
- ACI Worldwide beats Q2 expectations, raises 2025 outlook
- Putnam Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Putnam Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Aci Worldwide stock hits 52-week low at 41.79 USD
- Microsoft (MSFT) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Rambus Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Franklin Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Infosys Q1 Earnings Match Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Pegasystems Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Texas Instruments Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Pegasystems (PEGA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
일일 변동 비율
50.16 51.47
년간 변동
40.45 59.71
- 이전 종가
- 51.13
- 시가
- 51.35
- Bid
- 50.89
- Ask
- 51.19
- 저가
- 50.16
- 고가
- 51.47
- 볼륨
- 1.925 K
- 일일 변동
- -0.47%
- 월 변동
- 4.41%
- 6개월 변동
- -6.21%
- 년간 변동율
- 0.04%
