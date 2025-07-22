Währungen / ACIW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ACIW: ACI Worldwide Inc
51.13 USD 1.37 (2.75%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACIW hat sich für heute um 2.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.89 bis zu einem Hoch von 51.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die ACI Worldwide Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACIW News
- Do Options Traders Know Something About ACI Worldwide Stock We Don't?
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- The Zacks Analyst Blog Highlights PayPal, JPMorgan Chase, Intuit, ACI Worldwide and Remitly Global
- All You Need to Know About ACI Worldwide (ACIW) Rating Upgrade to Buy
- Buy 5 Mobile Payments Stocks and Hold for Long Term to Reap Benefits
- Voya Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Wall Street Analysts Predict a 45.01% Upside in ACI Worldwide (ACIW): Here's What You Should Know
- ACI Worldwide, Inc. (ACIW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- ACI Worldwide (ACIW) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ACI Worldwide earnings beat by $0.26, revenue topped estimates
- ACI Worldwide Q2 2025 slides: Raises guidance after strong first half
- ACI Worldwide beats Q2 expectations, raises 2025 outlook
- Putnam Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Putnam Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Aci Worldwide stock hits 52-week low at 41.79 USD
- Microsoft (MSFT) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Rambus Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Franklin Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Infosys Q1 Earnings Match Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Pegasystems Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Texas Instruments Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Pegasystems (PEGA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Tagesspanne
49.89 51.25
Jahresspanne
40.45 59.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.76
- Eröffnung
- 50.09
- Bid
- 51.13
- Ask
- 51.43
- Tief
- 49.89
- Hoch
- 51.25
- Volumen
- 2.058 K
- Tagesänderung
- 2.75%
- Monatsänderung
- 4.90%
- 6-Monatsänderung
- -5.77%
- Jahresänderung
- 0.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K