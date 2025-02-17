Dövizler / ACA
ACA: Arcosa Inc
95.72 USD 1.19 (1.23%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ACA fiyatı bugün -1.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 95.35 ve Yüksek fiyatı olarak 96.96 aralığında işlem gördü.
Arcosa Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ACA haberleri
Günlük aralık
95.35 96.96
Yıllık aralık
68.11 113.43
- Önceki kapanış
- 96.91
- Açılış
- 96.96
- Satış
- 95.72
- Alış
- 96.02
- Düşük
- 95.35
- Yüksek
- 96.96
- Hacim
- 269
- Günlük değişim
- -1.23%
- Aylık değişim
- -1.81%
- 6 aylık değişim
- 24.02%
- Yıllık değişim
- 1.40%
21 Eylül, Pazar