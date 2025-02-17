Moedas / ACA
ACA: Arcosa Inc
94.46 USD 0.93 (0.99%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACA para hoje mudou para 0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 94.40 e o mais alto foi 94.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Arcosa Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ACA Notícias
Faixa diária
94.40 94.46
Faixa anual
68.11 113.43
- Fechamento anterior
- 93.53
- Open
- 94.40
- Bid
- 94.46
- Ask
- 94.76
- Low
- 94.40
- High
- 94.46
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.99%
- Mudança mensal
- -3.10%
- Mudança de 6 meses
- 22.39%
- Mudança anual
- 0.06%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh