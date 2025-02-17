QuotazioniSezioni
Valute / ACA
Tornare a Azioni

ACA: Arcosa Inc

95.72 USD 1.19 (1.23%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACA ha avuto una variazione del -1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 95.35 e ad un massimo di 96.96.

Segui le dinamiche di Arcosa Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACA News

Intervallo Giornaliero
95.35 96.96
Intervallo Annuale
68.11 113.43
Chiusura Precedente
96.91
Apertura
96.96
Bid
95.72
Ask
96.02
Minimo
95.35
Massimo
96.96
Volume
269
Variazione giornaliera
-1.23%
Variazione Mensile
-1.81%
Variazione Semestrale
24.02%
Variazione Annuale
1.40%
20 settembre, sabato