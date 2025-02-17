货币 / ACA
ACA: Arcosa Inc
95.07 USD 0.98 (1.04%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ACA汇率已更改1.04%。当日，交易品种以低点94.90和高点95.28进行交易。
关注Arcosa Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
94.90 95.28
年范围
68.11 113.43
- 前一天收盘价
- 94.09
- 开盘价
- 94.90
- 卖价
- 95.07
- 买价
- 95.37
- 最低价
- 94.90
- 最高价
- 95.28
- 交易量
- 8
- 日变化
- 1.04%
- 月变化
- -2.47%
- 6个月变化
- 23.18%
- 年变化
- 0.71%
