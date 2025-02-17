КотировкиРазделы
ACA
ACA: Arcosa Inc

94.09 USD 0.98 (1.03%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACA за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.32, а максимальная — 95.00.

Следите за динамикой Arcosa Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
93.32 95.00
Годовой диапазон
68.11 113.43
Предыдущее закрытие
95.07
Open
95.00
Bid
94.09
Ask
94.39
Low
93.32
High
95.00
Объем
186
Дневное изменение
-1.03%
Месячное изменение
-3.48%
6-месячное изменение
21.91%
Годовое изменение
-0.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.