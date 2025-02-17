Валюты / ACA
ACA: Arcosa Inc
94.09 USD 0.98 (1.03%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACA за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.32, а максимальная — 95.00.
Следите за динамикой Arcosa Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
93.32 95.00
Годовой диапазон
68.11 113.43
- Предыдущее закрытие
- 95.07
- Open
- 95.00
- Bid
- 94.09
- Ask
- 94.39
- Low
- 93.32
- High
- 95.00
- Объем
- 186
- Дневное изменение
- -1.03%
- Месячное изменение
- -3.48%
- 6-месячное изменение
- 21.91%
- Годовое изменение
- -0.33%
