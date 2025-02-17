Devises / ACA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ACA: Arcosa Inc
95.72 USD 1.19 (1.23%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ACA a changé de -1.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 95.35 et à un maximum de 96.96.
Suivez la dynamique Arcosa Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACA Nouvelles
- Top Wind Energy Stocks to Consider For Solid Returns & Portfolio Growth
- Frontdoor Inc. (FTDR) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Arcosa CLO Stevenson sells $396k in stock
- DA Davidson raises Arcosa stock price target to $120 on wind outlook
- Arcosa Q2 2025 slides: Record margins and strategic transformation drive strong results
- Arcosa (ACA) Q2 EPS Jumps 40%
- Arcosa (ACA) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Gibraltar Industries (ROCK) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Franklin Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Cavco (CVCO) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Franklin Small Cap Growth SMA Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSMLX)
- Top Wind Energy Stocks That Will Drive Long-Term Portfolio Growth
- Arcosa (ACA) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Arcosa: Steady Transformation (NYSE:ACA)
- Arcosa secures $698 million refinancing with lower interest rates
- CrÃ©dit Agricole CIB Acts as Sole Green Structuring Agent and Active Joint Bookrunner in Pacific Life’s Inaugural EUR Green Bond
- Arcosa at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Growth Insights
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- Oppenheimer reiterates outperform rating for Arcosa stock
- Machinery Stocks Are Up Today: What's Going On? - Arcosa (NYSE:ACA)
- Impax Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
- Arcosa, Inc. (ACA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Growth & Total Return Weekly Chat
Range quotidien
95.35 96.96
Range Annuel
68.11 113.43
- Clôture Précédente
- 96.91
- Ouverture
- 96.96
- Bid
- 95.72
- Ask
- 96.02
- Plus Bas
- 95.35
- Plus Haut
- 96.96
- Volume
- 269
- Changement quotidien
- -1.23%
- Changement Mensuel
- -1.81%
- Changement à 6 Mois
- 24.02%
- Changement Annuel
- 1.40%
20 septembre, samedi