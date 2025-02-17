通貨 / ACA
ACA: Arcosa Inc
96.91 USD 3.38 (3.61%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACAの今日の為替レートは、3.61%変化しました。日中、通貨は1あたり94.40の安値と97.55の高値で取引されました。
Arcosa Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
94.40 97.55
1年のレンジ
68.11 113.43
- 以前の終値
- 93.53
- 始値
- 94.40
- 買値
- 96.91
- 買値
- 97.21
- 安値
- 94.40
- 高値
- 97.55
- 出来高
- 254
- 1日の変化
- 3.61%
- 1ヶ月の変化
- -0.58%
- 6ヶ月の変化
- 25.56%
- 1年の変化
- 2.66%
