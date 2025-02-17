クォートセクション
ACA
ACA: Arcosa Inc

96.91 USD 3.38 (3.61%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ACAの今日の為替レートは、3.61%変化しました。日中、通貨は1あたり94.40の安値と97.55の高値で取引されました。

Arcosa Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
94.40 97.55
1年のレンジ
68.11 113.43
以前の終値
93.53
始値
94.40
買値
96.91
買値
97.21
安値
94.40
高値
97.55
出来高
254
1日の変化
3.61%
1ヶ月の変化
-0.58%
6ヶ月の変化
25.56%
1年の変化
2.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K