AAPX: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

26.17 USD 1.53 (6.21%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AAPX fiyatı bugün 6.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.19 ve Yüksek fiyatı olarak 26.32 aralığında işlem gördü.

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.19 26.32
Yıllık aralık
13.71 40.44
Önceki kapanış
24.64
Açılış
25.27
Satış
26.17
Alış
26.47
Düşük
25.19
Yüksek
26.32
Hacim
447
Günlük değişim
6.21%
Aylık değişim
13.34%
6 aylık değişim
10.14%
Yıllık değişim
-20.31%
21 Eylül, Pazar