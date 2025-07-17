KurseKategorien
Währungen / AAPX
Zurück zum Aktien

AAPX: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

26.17 USD 1.53 (6.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AAPX hat sich für heute um 6.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.19 bis zu einem Hoch von 26.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AAPX News

Tagesspanne
25.19 26.32
Jahresspanne
13.71 40.44
Vorheriger Schlusskurs
24.64
Eröffnung
25.27
Bid
26.17
Ask
26.47
Tief
25.19
Hoch
26.32
Volumen
447
Tagesänderung
6.21%
Monatsänderung
13.34%
6-Monatsänderung
10.14%
Jahresänderung
-20.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K