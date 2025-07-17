Währungen / AAPX
AAPX: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
26.17 USD 1.53 (6.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AAPX hat sich für heute um 6.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.19 bis zu einem Hoch von 26.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.19 26.32
Jahresspanne
13.71 40.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.64
- Eröffnung
- 25.27
- Bid
- 26.17
- Ask
- 26.47
- Tief
- 25.19
- Hoch
- 26.32
- Volumen
- 447
- Tagesänderung
- 6.21%
- Monatsänderung
- 13.34%
- 6-Monatsänderung
- 10.14%
- Jahresänderung
- -20.31%
