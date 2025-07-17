クォートセクション
通貨 / AAPX
AAPX: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

24.64 USD 0.16 (0.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AAPXの今日の為替レートは、-0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり24.41の安値と25.24の高値で取引されました。

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.41 25.24
1年のレンジ
13.71 40.44
以前の終値
24.80
始値
25.18
買値
24.64
買値
24.94
安値
24.41
高値
25.24
出来高
158
1日の変化
-0.65%
1ヶ月の変化
6.71%
6ヶ月の変化
3.70%
1年の変化
-24.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K