AAPX: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

26.17 USD 1.53 (6.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AAPX a changé de 6.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.19 et à un maximum de 26.32.

Suivez la dynamique ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
25.19 26.32
Range Annuel
13.71 40.44
Clôture Précédente
24.64
Ouverture
25.27
Bid
26.17
Ask
26.47
Plus Bas
25.19
Plus Haut
26.32
Volume
447
Changement quotidien
6.21%
Changement Mensuel
13.34%
Changement à 6 Mois
10.14%
Changement Annuel
-20.31%
20 septembre, samedi