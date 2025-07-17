Valute / AAPX
AAPX: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
26.17 USD 1.53 (6.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AAPX ha avuto una variazione del 6.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.19 e ad un massimo di 26.32.
Segui le dinamiche di ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.19 26.32
Intervallo Annuale
13.71 40.44
- Chiusura Precedente
- 24.64
- Apertura
- 25.27
- Bid
- 26.17
- Ask
- 26.47
- Minimo
- 25.19
- Massimo
- 26.32
- Volume
- 447
- Variazione giornaliera
- 6.21%
- Variazione Mensile
- 13.34%
- Variazione Semestrale
- 10.14%
- Variazione Annuale
- -20.31%
21 settembre, domenica