AAPX: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

26.17 USD 1.53 (6.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AAPX ha avuto una variazione del 6.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.19 e ad un massimo di 26.32.

Segui le dinamiche di ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.19 26.32
Intervallo Annuale
13.71 40.44
Chiusura Precedente
24.64
Apertura
25.27
Bid
26.17
Ask
26.47
Minimo
25.19
Massimo
26.32
Volume
447
Variazione giornaliera
6.21%
Variazione Mensile
13.34%
Variazione Semestrale
10.14%
Variazione Annuale
-20.31%
21 settembre, domenica