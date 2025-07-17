Валюты / AAPX
AAPX: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
24.70 USD 0.32 (1.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AAPX за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.39, а максимальная — 25.28.
Следите за динамикой ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.39 25.28
Годовой диапазон
13.71 40.44
- Предыдущее закрытие
- 24.38
- Open
- 24.45
- Bid
- 24.70
- Ask
- 25.00
- Low
- 24.39
- High
- 25.28
- Объем
- 296
- Дневное изменение
- 1.31%
- Месячное изменение
- 6.97%
- 6-месячное изменение
- 3.96%
- Годовое изменение
- -24.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.