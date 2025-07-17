КотировкиРазделы
AAPX: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

24.70 USD 0.32 (1.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AAPX за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.39, а максимальная — 25.28.

Следите за динамикой ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.39 25.28
Годовой диапазон
13.71 40.44
Предыдущее закрытие
24.38
Open
24.45
Bid
24.70
Ask
25.00
Low
24.39
High
25.28
Объем
296
Дневное изменение
1.31%
Месячное изменение
6.97%
6-месячное изменение
3.96%
Годовое изменение
-24.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.