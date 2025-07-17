CotizacionesSecciones
AAPX
AAPX: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

24.80 USD 0.10 (0.40%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AAPX de hoy ha cambiado un 0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.63, mientras que el máximo ha alcanzado 25.08.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
24.63 25.08
Rango anual
13.71 40.44
Cierres anteriores
24.70
Open
24.90
Bid
24.80
Ask
25.10
Low
24.63
High
25.08
Volumen
171
Cambio diario
0.40%
Cambio mensual
7.41%
Cambio a 6 meses
4.38%
Cambio anual
-24.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B